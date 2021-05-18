Зеленський заявляє, що багато держав уже підтвердили участь у Кримській платформі

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато держав нині вже підтвердили свою участь у форматі Кримської платформи, та розраховує на збільшення переліку учасників.

Про це він поінформував у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Для активного захисту прав кримчан з боку України та міжнародної спільноти ми створили формат Кримська платформа. Її перший саміт відбудеться вже 23 серпня. Я дякую багатьом державам, які вже підтвердили свою участь, і впевнений, що їхній перелік буде ще більшим", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на серпень у Києві.

Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року №792-VIII "Про визнання геноциду кримськотатарського народу" визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відтоді щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). За офіційними даними, тоді було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж півтора року померли близько 46% депортованих. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.