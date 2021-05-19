Разумков розповів про поїздку з латвійською колегою на Донеччину

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відзначає вагомий внесок Латвії у відстоювання інтересів України на міжнародних майданчиках і вдячний за увагу до безпекової ситуації на Сході України.

Як передає Укрінформ, про це Разумков написав у Фейсбуці, розповідаючи про спільну поїздку зі спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце до Донецької області.

"Сьогодні разом зі Спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце відвідуємо Донецьку область. Вже поспілкувалися з мешканцями прифронтового Опитного. Через бойові дії жителі селища понад шість років жили без постійного електропостачання. У квітні цього року його нарешті відновили. Це не перший візит Інари Мурнієце на Донеччину. Латвійські колеги уважно стежать за безпековою ситуацією на сході України та завжди нас підтримують", - зазначив Голова ВР.

За його словами, це підтверджує, що відносини між нашими державами не лише партнерські, але й по-справжньому дружні. "Латвія - одна із тих країн, які допомагають відстоювати інтереси України на міжнародних майданчиках. Тож переконаний, разом ми можемо досягати успіхів, перемогти будь-якого ворога!" - наголосив Разумков.

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У свою чергу, Мурнієце в ході поїздки зазначила, що може багато розповідати про роботу латвійського парламенту для підтримки України, але особливо хоче відзначити той факт, що латвійський парламент є першим у Європі, який створив групу підтримки "Кримської платформи".

"Я дуже пишаюся тим, як розвиваються і співпрацюють наші країни, якою є динаміка розвитку України. Ми будуємо добрі мости між нашими країнами. У нас багато різних проєктів, які показують, як ЄС і Латвія можуть допомагати Україні", - сказала спікер Сейму Латвії.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков разом зі Спікером Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце перебуває 19 травня з поїздкою на Донеччині.