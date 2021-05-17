Разумков та голова Сейму Латвії у середу відвідають лінію розмежування

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та Голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце відвідають прифронтові території у середу, 19 травня.

Про це спікер повідомив під час Погоджувальної ради у понеділок, передає Укрінформ.

“Цього тижня у нас розпочався візит пані спікерки Сейму Латвії Інари Мурнієце. У середу ми разом відвідаємо лінію розмежування і прифронтові території для того, щоб не лише на папері, не лише через наші з вами розповіді міжнародним партнерам продемонструвати, що відбувається на лінії зіткнення, що відбувається на вільних територіях, які наближені до лінії зіткнення, а продемонструвати, як змінюється Україна і змінюється в кращу сторону”, - сказав Разумков.

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Як повідомлялося, 17-20 травня 2021 року в Україні з офіційним візитом перебуватиме Голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце.