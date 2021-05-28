«Ці реформи потрібні нам»: Резніков розповів, чого чекають ЄС і НАТО від України

Під час дводенного візиту до європейських інституцій і НАТО українська сторона змогла обговорити з партнерами найважливіші питання двосторонніх відносин та уточнити очікування щодо подальшого руху вперед.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками візиту розповів віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дуже задоволений візитом, тому що ми говоримо з партнерами чесно, відверто. Наприклад, ми відверто обговорюємо, що у 2008 році у Бухаресті відбувся саміт НАТО, коли мова йшла про очікування України і Грузії в отриманні ПДЧ. 13 років минуло, і поки що особливого прориву не відбулося. Подивимося, як буде проходити саміт НАТО 14 червня», - сказав український урядовець.

Відповідаючи на уточнююче запитання Укрінформу, він зауважив, що постійні нагадування представників ЄС і НАТО про необхідність внутрішніх реформ не варто сприймати як якусь мантру, адже партнери говорять про очевидні речі, які потрібні, в першу чергу, самій Україні.

«Ці реформи потрібні нам, нашому бізнесу… Наші партнери точно знають, що відбувається у нас. Наприклад, вони чекають другого читання закону про Службу безпеки України, реформи спецслужб, щоб позбавитися «радянщини», вони чекають правової реформи, формування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - щоб це було із зрозумілим поняттям доброчесності, справедливо і зважено. Вони чекають від нас продовження антикорупційної реформи, яка потрібна нам, в першу чергу», - зауважив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, питання щодо можливості отримання Україною Плану дій щодо членства, серед інших, порушувалося під час зустрічі Резнікова із заступником Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане. Представник НАТО висловив підтримку прагнень України з боку союзників, та закликав Україну сфокусуватися на впровадженні системних реформ. При цьому він підтвердив тверду підтримку союзниками по Альянсу суверенітету та територіальної цілісності України.

Фото: Громадське