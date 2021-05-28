Брюсселю варто нагадувати, що війна в Україні є війною на сході Європи – Резніков

Для України дуже важлива підтримка європейських партнерів в часи, коли вона протистоїть російській агресії, і це одна з причин, чому в Брюсселі варто нагадувати, що війна триває не лише на сході України, а й на сході всієї Європи.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками дводенного візиту до європейських інституцій і НАТО розповів віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков,

«Головна ідея нашого візиту – розказати нашим європейським партнерам про те, що насправді відбувається в Україні у зв’язку із збройною агресією з боку Російської Федерації, яка триває вже сім років. Тому що тут, у Брюсселі, в центрі Європи варто і необхідно нагадувати, що війна триває не на сході України - війна триває на сході Європи», - наголосив український урядовець.

Він зауважив, що Україна вдячна за допомогу, яку отримує від європейської сторони. Європейський Союз є одним із найбільших донорів України у допомозі внутрішньо переміщеним особам, у відновленні зруйнованого житла та інфраструктури. За словами Резнікова, європейські партнери розуміють і нові виклики, що виникають у зоні конфлікту, і готові підставити плече в їх вирішенні.

«Наприклад, ситуація з розмінуванням, гуманітарним, не військового характеру. У нас найбільша у світі забруднена територія вибуховими пристроями, снарядами і мінами. Хорватія після 25 років війни по цей день продовжує розмінування, нас також чекають десятиліття. Ми шукаємо можливості нових технологій, наприклад, для складання цифрових мап, де і які міни знаходяться – це можна робити з повітря спеціальним обладнанням, щоб потім сапери могли розміновувати в максимально безпечний спосіб», - сказав віцепрем’єр-міністр.

За словами урядовця, він привернув увагу європейців ще до однієї гострої проблеми. В Україні вже зростає ціле покоління, яке знало лише воєнні часи. Діти, які ходять до шкіл, точно знають, за якою стіною й коли ховатися під час обстрілу. Ці обставини потребують запровадження спеціальних служб психологічної допомоги, психологів, які зможуть допомогти дітям, котрі переживають стрес воєнного конфлікту.

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Однією з головних тем під час обговорення на всіх рівнях, за словами Резнікова, стала розробка стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей, там де уряд планує створювати території пріоритетного розвитку та реалізовувати передові пілотні проєкти. Ця стратегія після завершення опрацювання в уряді та затвердження парламентом стане ключовим інструментом для інноваційного розвитку усього регіону.

«Під час візиту ми зустрічалися з членом Європарламенту Віолою фон Крамон, яка представляє партію зелених Німеччини. Говорили про декарбонізацію, про наші плани створення території пріоритетного розвитку – там де будуть всі сучасні нові технології, що налаштовані на енергозбереження. «Green deal» нині – це загальний світовий тренд, і Україна точно зобов'язана його підтримати», - сказав український урядовець.

Важливе місце у цій стратегії, за його словами, посяде інфраструктурний та інноваційний розвиток усього Приазов’я, яке наразі потерпає від російської морської блокади, будівництво мостів, доріг та іншої інфраструктури, зокрема, за допомогою європейських партнерів.

«Мене також спитали, коли ми відкриємо аеропорт в Донецькій чи Луганській області. Ми підтвердили, що над цим працюємо, ця позиція була озвучена Президентом Зеленським. Я особисто очолюю робочу групу, яка працює з військовими, з розвідкою, з Украерорухом, з Міністерством інфраструктури. Тут питання безпекове, після трагедії з МН-17, звісно, відпрацьовуються всі нюанси. Тому аеропорту бути, питання - де саме. Ми визначаємо таке місце, виходячи із критеріїв безпеки», - сказав Резніков.

Як повідомлялося, Європейський Союз вчора оголосив про виділення Україні 25,4 мільйона євро для гуманітарної допомоги людям у зоні конфлікту, що довело загальний обсяг такої допомоги від європейських партнерів з 2014 року до 190 мільйонів євро. Ці гроші використовуються на задоволення першочергових потреб населення по обидві сторони від контактної лінії, для забезпечення доступу до медичного обслуговування, для відновлення пошкоджених війною будівель, лікарень та шкіл.

Євросоюз також сприяє інфраструктурному та економічному розвитку Луганської та Донецької областей для того, щоб створити умови для їх швидкого відновлення після завершення конфлікту.