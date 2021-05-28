Резніков обговорив з генсекретаркою ОБСЄ ситуацію на сході України

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід під час офіційної зустрічі обговорили низку нагальних питань, пов'язаних з тимчасовою окупацією територій України Російською Федерацією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінреінтеграції.

«Ми вдячні за підтримку ОБСЄ як головного миротворця та координатора у цих складних переговорах, і ми сподіваємось на таку підтримку в майбутньому. Ми розуміємо непрості умови, в яких функціонує Місія ОБСЄ, і готові заявити про свою підтримку як Місії, так і Офісу Спеціального представника СММ ОБСЄ”, - підкреслив Резніков.

Віцепрем'єр також поінформував про кроки України в рамках реінтеграції та наголосив на незмінній позиції України щодо послідовності та відданості виконання Мінських домовленостей.

«На даний час триває робота зі створення Українського національного центру з питань миробудування, основним завданням якого буде створення бази даних про порушення прав людини, пов’язаних з російською агресією на тимчасово окупованих територіях. Більше того, одним із завдань Центру буде встановлення національного діалогу, що є дуже важливим питанням. Друга важлива річ - доопрацювання законопроєкту про державну політику перехідного періоду, який враховуватиме основоположні принципи ООН щодо перехідної юстиції. Хочу наголосити, що підготовка законопроєкту та плану його прийняття Верховною Радою України жодним чином не є відмовою або відходом від Мінських домовленостей. Ми надіслали законопроєкту до посольств G7 для розгляду, і перш за все до Німеччини та Франції як членів Нормандської четвірки. Ми плануємо надіслати документ Венеціанській комісії, і ми однозначно хочемо залучити до консультацій БДІПЛ ОБСЄ. Ми хотіли б активно обговорити законопроєкту з нашими міжнародними партнерами в абсолютно прозорій формі», - заявив Резніков.

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Хельга Шмід, своєю чергою, наголосила на важливості розв'язання питання про вільне пересування людей через лінію зіткнення. У зустрічі також взяв участь головний монітор СММ ОБСЄ в Україні, посол Яшар Халит Чевік.

Як повідомлялося, віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков перебуває з офіційним візитом в Брюсселі 27-28 травня.