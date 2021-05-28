Окупанти стріляли з мінометів та атакували з дрона позиції ЗСУ

Російські окупаційні війська від початку доби 28 травня п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один український військовий дістав поранення.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік.

«Від початку поточної доби, 28 травня, станом на 12 годину зафіксовано п’ять випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - задовільний», - поінформувала речниця.

За її словами, поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з ворожого безпілотника було скинуто два постріли ВОГ-17. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, запевнили в Міноборони.

Як повідомлялось, протягом минулої доби, 27 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів, загинув український військовий.