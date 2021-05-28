Минулої доби місія ОБСЄ нарахувала 410 порушень «тиші» на сході України

Минулої доби місія ОБСЄ нарахувала 410 порушень «тиші» на сході України

Укрінформ
СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала 63 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 347 таких порушень на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №121/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 травня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 63 порушення режиму припинення вогню, зокрема 16 вибухів (13 вибухів невизначеного походження, 1 розрив боєприпасу та 2 вибухи в повітрі)", - йдеться у звіті.

Читайте також: Штати закликали РФ не блокувати місію ОБСЄ на кордоні з Україною та продовжити її мандат

Більшість порушень, зокрема більшість вибухів, сталася східніше н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька) ввечері 25 травня, а також на південний схід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) вдень 26 травня.

"У Луганській області Місія зафіксувала 347 порушень режиму припинення вогню, зокрема 134 вибухи невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Читайте також: За час «перемир’я» загинули 38 українських бійців, 115 поранені – Україна в ОБСЄ

Майже всі порушення режиму припинення вогню сталися в районах на захід та на схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) ввечері 25 травня.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Тристоронній контактній групі будо досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перший пункт рішення ТКГ передбачає: “заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін”.

Після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-