Минулої доби місія ОБСЄ нарахувала 410 порушень «тиші» на сході України

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала 63 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 347 таких порушень на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №121/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 травня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 63 порушення режиму припинення вогню, зокрема 16 вибухів (13 вибухів невизначеного походження, 1 розрив боєприпасу та 2 вибухи в повітрі)", - йдеться у звіті.

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Більшість порушень, зокрема більшість вибухів, сталася східніше н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька) ввечері 25 травня, а також на південний схід від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) вдень 26 травня.

"У Луганській області Місія зафіксувала 347 порушень режиму припинення вогню, зокрема 134 вибухи невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Майже всі порушення режиму припинення вогню сталися в районах на захід та на схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) ввечері 25 травня.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Тристоронній контактній групі будо досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перший пункт рішення ТКГ передбачає: “заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін”.

Після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.