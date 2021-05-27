Штати закликали РФ не блокувати місію ОБСЄ на кордоні з Україною та продовжити її мандат

Сполучені Штати закликають Росію не блокувати стандартне продовження на 4 місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" та не обмежувати моніторингові спроможності цієї місії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації.

"Зараз Росія робить ще один крок, який, у разі втілення, матиме негативний вплив на місцях: Москва з незрозумілих причин виступає проти стандартного чотиримісячного продовження мандату Спостережної місії на російських пунктах пропуску в Гуково та Донецьку. Натомість вона хоче обмежити продовження двома місяцями", - сказала Острієн.

За словами американської дипломатки, поки міжнародна спільнота прагнула зменшити напруженість навколо останньої російської провокації – перекидання Росією військ до кордону з Україною – Москва вжила цей новий додатковий крок, який підриває мирне врегулювання на сході України.

Вона зазначила, що ця Місія є "цінним інструментом зміцнення довіри, який надає державам-учасницям додаткове розуміння ситуації на місцях на сході України".

"Двомісячне продовження принесе прикордонній спостережній місії додаткові адміністративні труднощі, тим самим ще більше зменшуючи здатність ОБСЄ контролювати кордон, як це передбачено Мінським протоколом", - заявила Острієн.

Очільниця місії США при ОБСЄ також поставила питання, що Росія хоче приховати, вдаючись до такого кроку. "Ми маємо знову запитати Росію: Що ви прагнете приховати? Як член цієї Постійної ради та підписант усіх трьох Мінських домовленостей, Росія взяла офіційні зобов'язання сприяти мирному врегулюванню конфлікту на сході України", - сказала вона.

Американська дипломатка додала, що дії Росії спостережної місії ОБСЄ на кордоні "ставлять під сумнів заяви Росії про реальну зацікавленість у припиненні насильства в Україні та сприянні політичному врегулюванню".

"Ми закликаємо Росію переглянути свою пропозицію щодо скорочення наполовину мандату спостережної місії. Ми не вбачаємо жодної вигоди для безпеки та взаємної довіри в такому підході. Нам потрібна співпраця та прозорість, а не односторонність та завуальовані загрози", - заявила Острієн.

Як повідомлялося, Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Вона здійснює моніторинг ситуації і пересувань через кордон на цих двох офіційних російських пунктах пропуску та повідомляти про це у своїх звітах. Наразі Місія складається з 22 осіб.

Україна та країни-партнери постійно закликають до розширення мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на усі ділянки кордону, які прилягають до окупованих територій Донецької та Луганської областей. Втім, таке розширення блокує Росія. При цьому, російська сторона забороняє двом десяткам спостерігачів ОБСЄ використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники.

Мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" триває 4 місяці, і кожного разу, починаючи з 2014 року, продовжувався на наступні 4 місяці. Делегації України, ЄС, США та інших країн в ОБСЄ неодноразово заявляли про необхідність більш тривалого мандату Місії – на один рік, як це є у випадку із Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ (СММ) в Україні.

Ця пропозиція блокувалася делегацією Росії в ОБСЄ, яка цього разу взагалі заявила про необхідність продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" лише на 2 місяці. Нинішній чотиримісячний мандат Місії закінчується 31 травня 2021 року.