Росія намагається підірвати ефективність моніторингу ОБСЄ – Цимбалюк

Позиція Росії з продовження лише на два місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" націлена на підрив ефективності міжнародного моніторингу ОБСЄ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 27 травня.

"Російська Федерація докладає всіх зусиль, щоб підірвати ефективність міжнародного моніторингу, які здійснюється ОБСЄ в зоні конфлікту. З допомогою шантажу Росія примушує держави-учасниці прийняти рішення про продовження лише на два місяці присутності спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску на російсько-українському кордоні", - заявив він.

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Очільник місії України в ОБСЄ зазначив, що продовження мандату цієї місії лише на два місяці "сильно збільшить непотрібне адміністративне навантаження на цю Місії, підриваючи її можливості з моніторингу, які і без того суттєво обмежені необґрунтованими перешкодами з боку приймаючої країни".

Окремо Цимбалюк вказав на триваючий тиск Росії через свої незаконні збройні формування на Спеціальну моніторингову місії ОБСЄ (СММ) в Україні, яка стикається з численними перешкодами у пересуванні та моніторинговій діяльності. В останній час появилася нова тенденція, коли на тлі закриття КПВВ бойовики не дозволяють командам місії з підконтрольних уряду та окупованих територій провести обмін причепами на блокпості біля Оленівки.

Як повідомлялося, Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Вона здійснює моніторинг ситуації і пересувань через кордон на цих двох офіційних російських пунктах пропуску та повідомляє про це у своїх звітах. Наразі Місія складається з 22 осіб.

Україна та країни-партнери постійно закликають до розширення мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на усі ділянки кордону, які прилягають до окупованих територій Донецької та Луганської областей, але таке розширення блокує Росія. При цьому, російська сторона забороняє двом десяткам спостерігачів ОБСЄ використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники.

Мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" триває 4 місяці, і кожного разу, починаючи з 2014 року, продовжувався на наступні 4 місяці. Делегації України, ЄС, США та інших країн в ОБСЄ неодноразово заявляли про необхідність більш тривалого мандату Місії – на один рік, як це є у випадку із Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ (СММ) в Україні.

Ця пропозиція блокувалася делегацією Росії в ОБСЄ, яка цього разу взагалі заявила про необхідність продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" лише на 2 місяці. Нинішній чотиримісячний мандат Місії закінчується 31 травня 2021 року.