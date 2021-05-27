Україна розповіла в ОБСЄ про кількість російських військ на кордоні та в Криму

Росія продовжує зберігати уздовж кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму до 100 тис. військовослужбовців, близько 1300 танків та 3700 броньованих машин, а також до 1300 артилерійських і 380 ракетних систем.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Росія відвела лише невеличку частину своїх сил, розміщених біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих частинах її території. Уздовж кордону та в Криму Російська Федерація зберігає до 100 тис. військовослужбовців, до 1300 танків, до 3700 броньованих машин, до 1300 артилерійських систем і до 380 ракетних систем", - заявив він.

Крім того, російські окупаційні війська на сході України, які є повністю інтегрованими в російську систему військового управління, нараховують понад 35 тис. осіб, у тому числі близько 3 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

"Росія відмовляється надавати точні дані щодо кількості, місць розташування та масштабів своєї незвичної військової діяльності, незважаючи на рекомендації, надані державами-учасницями згідно з Віденським документом 2011 року. Поки не буде забезпечена військова прозорість, плани Росії залишаються невідомими, і серйозна ескалація може відбутися в будь-який час, коли російська сторона цього захоче".

Український посол наголосив, що нарощування Росією військ біля кордону з Україною, поруч з іншими кроками, свідчить про "незмінний намір Росії підживлювати далі розпочатий нею збройний конфлікт з Україною".

Як повідомлялося, на початку квітня Російська Федерація перекинула велику кількість військ та озброєння до кордону з Україною та на тимчасово окуповані території. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Пізніше російська сторона заявила про завершення "навчань" та про відведення військ. Попри ці заяви, російські військовослужбовці та важке озброєння залишаються поблизу кордонів України та в тимчасово окупованому Криму.