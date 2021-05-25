Російські військові провели в окупованому Криму навчання із ЗРК «Тріумф»

Російські військові провели в окупованому Криму навчання з використанням зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-400 "Тріумф".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони РФ.

Стверджується, що це були "навчання з відбиття нападу диверсантів умовного противника". Зокрема, в рамках навчання з протиповітряної оборони військовослужбовці дивізіону С-400 "Тріумф" відпрацьовували передислокацію в запасний район під прикриттям зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцир-С" і відбиття нападу умовних диверсантів на колону.

Крім того, бойові розрахунки також відпрацювали "виявлення, взяття на контроль і супровід контрольних цілей з їх подальшим знищенням шляхом виконання електронних запусків", заявили в Міноборони РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що масштабного відведення російських військ від українського кордону не відбулося, тому загроза вторгнення з боку РФ зберігається.

Кілька тижнів тому РФ зосередила біля східних кордонів України і в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових. Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас зберігає військову присутність і технічні засоби навколо кордонів України і на тимчасово окупованих територіях.