США закликають Росію дотримуватися перемир’я на сході України

Сполучені Штати закликають Росію припинити збройні провокації на сході України та дотримуватися досягнутого за посередництва ОБСЄ режиму припинення вогню.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації у четвер, 27 травня.

"Важливо пам’ятати, що українські солдати та цивільні особи продовжують гинути та отримувати поранення внаслідок агресії Росії. Ми закликаємо Росію повністю відмовитися від нарощування військових сил та повернутися до дотримання припинення вогню, досягнутого за посередництва ОБСЄ", - заявила вона.

Читайте також: Євросоюз закликає Росію не блокувати роботу місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Представниця США вказала на те, що велика кількість російських військ продовжує залишатися вздовж кордону з Україною, в окупованому Росією Криму та на сході України вздовж лінії зіткнення на тимчасово окупованій українській території. "Минуло майже два місяці з того часу, як Україна ініціювала механізм зниження ризиків, передбачений у параграфі 16 Віденського документу, з огляду на агресивне та одностороннє нарощування російських військових сил у березні та квітні. Москва відмовилася надати суттєву відповідь", - зазначила Кортні Острієн.

За її словами, дії Росії посилили напруження в і без того нестабільному регіоні. "Завдяки стриманості України у відношенні до цієї російської військової діяльності, ескалації конфлікту на Донбасі не відбулося, але насильство триває щодня", - заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Постради ОБСЄ місія України звернула увагу країн-учасниць на дані звітів СММ, згідно з якими кількість порушень режиму припинення вогню вже перевищила середньодобові показники 2020 року. При цьому, велика частина обстрілів здійснюється із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Загалом після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.

Україна також поінформувала в ОБСЄ, що Росія продовжує зберігати вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму до 100 тис. військовослужбовців, близько 1300 танків та 3700 броньованих машин, до 1300 артилерійських і 380 ракетних систем.

Як повідомлялося, президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві.