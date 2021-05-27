Євросоюз закликає Росію не блокувати роботу місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Європейський Союз закликає Росію не блокувати чергове продовження на чотири місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на кордоні з Україною.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 27 травня, передає Укрінформ.

"Спостережна місія у Гуково та Донецьку є важливим інструментом зміцнення довіри та сприяє підвищенню прозорості, що є дуже необхідним для зменшення напруженості на місцях. Тому ми глибоко стурбовані тим, що Росія, схоже, не готова погодитися на продовження мандату Спостережної місії на чотири місяці, як це було раніше", - йдеться у заяві.

Як наголосили у делегації ЄС, скорочення мандатного циклу до двох місяців лише спричинить Місії додатковий адміністративний тягар.

"Повторюючи наш заклик до більш тривалого мандату Місії, ми закликаємо Росію погодитися на продовження мандату на ще чотири місяці з тим, щоб діяльність Місії та її ефективне управління не постраждало", - зазначається у заяві.

У Євросоюзі підкреслили, що ефективний та всебічний моніторинг російсько-українського державного кордону є "надзвичайно важливим для оцінки безпекової ситуації та прогресу у напрямку стійкого політичного врегулювання конфлікту". Наголошується, що Мінський протокол передбачає постійний моніторинг кордону та верифікацію з боку ОБСЄ, а Мінський комплекс заходів передбачає відновлення Україною повного контроль над усією протяжністю свого міжнародного кордону.

Як повідомлялося, Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Вона здійснює моніторинг ситуації і пересувань через кордон на цих двох офіційних російських пунктах пропуску та повідомляти про це у своїх звітах. Наразі Місія складається з 22 осіб.

Україна та країни-партнери постійно закликають до розширення мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на усі ділянки кордону, які прилягають до окупованих територій Донецької та Луганської областей. Втім, таке розширення блокує Росія. При цьому, російська сторона забороняє двом десяткам спостерігачів ОБСЄ використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники.

Мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" триває 4 місяці, і кожного разу, починаючи з 2014 року, продовжувався на наступні 4 місяці. Делегації України, ЄС, США та інших країн в ОБСЄ неодноразово заявляли про необхідність більш тривалого мандатного циклу Місії – на один рік, як це є у випадку зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ (СММ) в Україні.

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Втім, така пропозиція блокувалася раніше делегацією Росії в ОБСЄ, яка цього разу взагалі заявила про необхідність продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" лише на 2 місяці.

Нинішній чотиримісячний мандат Місії закінчується 31 травня 2021 року. Наразі в ОБСЄ тривають інтенсивні переговори, спрямовані на продовження діяльності цієї спостережної місії.