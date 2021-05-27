Конфлікти біля східних кордонів, загрози і Росія: про що говорили міністри ЄС у Лісабоні

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які сьогодні провели неформальну зустріч у Лісабоні, велику увагу приділили проблемі врегулювання конфліктів у Східному сусідстві ЄС, які мають прямий вплив на європейську безпеку.

Про це під час прес-конференції за підсумками заходу заявив Вискокий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили також невирішені конфлікти у нашому Східному сусідстві. Ми маємо бути більш ефективними у захисті стабільності в регіоні, який має прямий вплив для нас, для європейців. Дискусія була дуже довгою, оскільки існує багато невирішених конфліктів. Міністри рухалися від одного конфлікту до іншого, аналізуючи, що ми можемо зробити для їх мирного розв’язання», - зазначив Боррель.

За його словами, європейські урядовці обговорили шляхи для зміцнення двосторонніх контактів та взаємодію Євросоюзу з ОБСЄ, особливо з огляду на те, що зараз в цій організації головує Швеція, і наступне головування в ОБСЄ прийме на себе Польща. Міністри також погодилися у цьому контексті із необхідністю працювати більш тісно разом із адміністрацією Президента США Джо Байдена.

«Ми погодилися із необхідністю бути більш помітними, зважили на участь у міжнародній Кримській платформі цього літа у Києві, про свою участь в якій вже оголосив Президент Європейської Ради. Також група міністрів відвідає три країни Південного Кавказу, від мого імені, щоб продемонструвати нашу готовність до подальшого залучення до ситуації в цьому регіоні», - сказав Високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз продовжує розглядати Східне Партнерство як ключовий регіональний проєкт, та проводить послідовну політику із підтримки економічного і соціального розвитку країн регіону. З огляду на нещодавні військове нарощування на кордонах з Україною, а також відкритий військовий конфлікт між Вірменією і Азербайджаном навколо Нагорного Карабаху, у співробітництві з країнами регіону дедалі більше значення набуває спільна політика ЄС з безпеки й оборони.

Зокрема, Євросоюз констатував, що головною причиною для виникнення більшості конфліктів на територіях країн Східного Партнерства стала дестабілізуюча поведінка Російської Федерації по відношенню до власних сусідів, та неодноразово закликав російську владу припинити такі дії.

Східне Партнерство – зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на 28 держав-членів ЄС та шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.