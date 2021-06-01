Зеленський висловився за поставки німецької зброї в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бажав би, щоб озброєння з Німеччини постачалося в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Укрінформ з посиланням на DW.

"Німеччина не надавала нам військову допомогу, але вона могла би це зробити", - наголосив Зеленський.

Україна зацікавлена ​​у патрульних катерах, гвинтівках, засобах радіозв'язку і БТР-ах, повідомив Президент України.

"Хабек зрозумів це", - акцентував Зеленський, згадуючи співголову партії "Зелених" Роберта Хабека, який після свого візиту до Києва позитивно висловився стосовно можливих поставок озброєнь в Україну.

"У ситуації, коли йдеться про захист життя людей, варто переглянути принципове "ні" Німеччини (в питанні поставок озброєнь у зони конфліктів - ред.)", - зазначив Хабек 27 травня в інтерв'ю DW.

Водночас представники правлячого блоку ХДС/ХСС поки що висловлюються проти цієї ідеї.

Конфлікт у східній частині України не має військового рішення, а значить "шлях поставки озброєнь в цьому випадку - неправильний шлях", заявив заступник голови фракції блоку партій ХДС/ХСС у бундестазі Йохан Вадепуль.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, коментуючи висловлювання Хабека, заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.

"Ми дотримуємось обмежувальної й відповідальної політики в галузі озброєнь і не даємо дозволу на поставки зброї в Україну", - наголосив представник канцлера ФРН Ангели Меркель.

За даними онлайн-видання Merkur, останніми роками Німеччина практично не поставляла в Україну військове обладнання. Сума такого експорту становила в 2018 і 2019 роках відповідно по 2,1 млн євро, при цьому йшлося про спортивну і мисливську зброю. У 2019 році це відповідало 0,03 відсотка обсягу всіх поставок німецьких озброєнь за кордон, які були схвалені урядом ФРН.