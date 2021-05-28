Окупанти приховано розміщують важке озброєння біля лінії розмежування – розвідка
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«В окремих районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Водночас окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил», - повідомила речниця.
Крім того, за словами Сальнік, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 27 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, загинув український військовий. Від початку доби 28 травня окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.