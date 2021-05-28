Окупанти приховано розміщують важке озброєння біля лінії розмежування – розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки поблизу лінії розмежування. Крім того, окупанти збільшили інтенсивність тренувань зі стрільби.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«В окремих районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати 122-мм реактивні системи залпового вогню, гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Водночас окупанти активізували підготовку мінометних розрахунків до ймовірного вогневого ураження передових позицій підрозділів Об’єднаних сил», - повідомила речниця.

Крім того, за словами Сальнік, протягом тижня зросла інтенсивність тренувань зі стрільби та управління вогнем гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 27 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, загинув український військовий. Від початку доби 28 травня окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.