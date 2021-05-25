Росія завезла в ОРДЛО великокаліберні снайперські гвинтівки - розвідка

Російська Федерація через неконтрольовані ділянки державного кордону України перекинула на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях великокаліберні снайперські гвинтівки та понад півтори тисячі тонн пально-мастильних матеріалів.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речниця Міноборони Марія Сальнік з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ завезено нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва, зокрема, великокаліберні снайперські гвинтівки та понад півтори тисячі тонн пально-мастильних матеріалів», - повідомила речниця.

За словами Сальнік, окупанти також розгорнули масштабні інженерні роботи. Агресор збільшує кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах, на території діючих промислових об’єктів, що наближені до лінії зіткнення. У такий спосіб противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків, відзначила речниця.

Як повідомляв Укрінформ, окупанти минулої доби, 24 травня, 8 разів зривали «тишу» в районі проведення ООС.