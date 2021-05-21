Окупанти проводять командно-штабні навчання в ОРДЛО і агітують резервістів

На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей командування ЗС РФ проводить масштабні командно-штабні навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. З 17 травня у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів проводяться масштабні командно-штабні навчання. Контроль за проведенням заходів здійснюється офіцерами штабу Південного військового округу ЗС РФ. Особлива увага приділяється питанням забезпечення підготовки особового складу резерву», - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що противником активізовано агітаційну роботу серед резервістів з метою вербування їх для проходження військової служби за контрактом у підрозділах окупантів.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю DW заявив, що масштабного відведення російських військ від українського кордону не відбулося, тому загроза вторгнення з боку РФ зберігається.

Раніше повідомлялось, що кілька тижнів тому РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.