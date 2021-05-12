Росія прискорює «паспортизацією» жителів ОРДЛО — Денісова

Паспорти РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі отримали майже 600 тисячі українських громадян.

Як передає Укрінформ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала у Телеграмі за результатами зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном.

«Звернула увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України... Зокрема, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - паспорти там отримали майже 600 тисячі українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш», - поінформувала Денісова.

Вона зазначила, що окупаційна влада Криму, зокрема, змушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на «тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії». «Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скріншотами. У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана - це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму в складі РФ», - уточнила Денісова.

Учасники зустрічі також обговорили додержання прав громадян України на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, співпрацю в сфері дотримання прав людини.

«Ще одна проблема, на якій я наголошую під час кожної зустрічі, стосується звільнення наших співвітчизників. Йдеться про громадян України, які переслідуються РФ за політичними мотивами, цивільних заручників та військовополонених, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Закликала пана посла принагідно порушувати на міжнародному рівні питання про їх звільнення», - поінформувала український омбудсман.

Також Денісова обговорила з послом позитивний досвід співпраці Офісу Омбудсмана і Данського інституту з прав людини, з яким вони спільно провели дослідження «Бізнес і права людини у часи COVID-19» та виявили основні ризики негативного впливу підприємницьких структур на права людини. За його результатами, було надано рекомендації ключовим суб’єктам для забезпечення відповідальної поведінки бізнесу під час пандемії.

Український омбудсман також висловила вдячність пану Послу за високу оцінку роботи Уповноваженого ВРУ з прав людини.

«Домовилися продовжити двосторонню співпрацю у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина», - уточнила вона.

Як повідомлялося, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.