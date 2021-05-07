Росія обстрілами на фронті під час візиту Блінкена нав'язує Києву діалог з ОРДЛО - Гармаш

Москва продовжує нав'язувати Києву діалог з російськими маріонетками – «ДНР» і «ЛНР», але такий діалог з самого початку не здатний принести мир.

Як передає Укрінформ, про це 7 травня на своїй сторінці у Фейсбуці написав представник Окремих районів Донецької області України в ТКГ журналіст Сергій Гармаш.

«Демонстративні вбивства на фронті саме під час візиту держсекретаря США в Україну ... Тепер вони чекають, що прийомчик спрацює і в нав'язуванні Києву (під тиском Вашингтона) діалогу з російськими маріонетками. Примус до діалогу силою. Але такий діалог під загрозою вбивства з самого початку не здатний принести мир. Він може бути лише легалізацією подальших вбивств «за згодою» жертви», - написав журналіст.

Він зазначив, що ці обстріли окупантів – «явне продовження спектаклю, який було влаштовано російською стороною на останній ТКГ, коли Москва, нібито, знаходила компроміс з Києвом, а ОРДЛО не погоджувалися з ними, і очікуваний прогрес зупинявся».

На думку Гармаша, все це робиться російською стороною для того, щоб показати, що Донецьк з Луганськом - самостійні суб'єкти і домовлятися щодо сходу України потрібно не з Москвою, а з ними: хочете миру - визнайте суб'єктність ОРДЛО.

«Зараз вони вбивають з тією ж метою - показати і Києву і США, що Вашингтон ні Москві, ні Донецьку з Луганськом - не указ, тому з ними «доведеться» розмовляти, «або, ми вбиватимемо». Ця тактика вже використовувалася Путіним, коли, після його кваліфікації Байденом як «вбивці», він зігнав війська до кордону з Україною. І Байден зателефонував...», - пояснив Гармаш.

Як повідомляв Укрінформ, Ентоні Блінкен 6 травня перебував з візитом у Києві в рамках європейського турне. Україна стала першою державою Східної Європи, яку відвідав високопоставлений представник такого рангу діючої адміністрації США.