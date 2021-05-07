Окупанти за добу 16 разів порушили «тишу»: двоє українських бійців загинули, один поранений

Протягом минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

Неподалік населеного пункту Луганське ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Новнородське окупанти двічі здійснили обстріли із мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селища Шуми – стрілецьку зброю.

В районі н.п. Талаківки по наших позиціях було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.

У передмісті населеного пункту Новотошківське збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу селища Зайцеве ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали вогнепальні кульові поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Станом на 7 годину ранку, 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.