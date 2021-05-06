Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на сході

Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на сході

Укрінформ
Унаслідок обстрілу позицій Об’єднаних сил російськими окупаційними військами 6 травня загинув піхотинець 93-ї бригади «Холодний Яр» Дмитро Товчигречка.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє 93-тя ОМБр «Холодний Яр».

«Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречка Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через огонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям», - йдеться у повідомленні.

Дмитрові було 37 років, він мешкав у Кривому Розі. Призвався на службу у січні 2021 року, це була його перша ротація.

«Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо своїх двох маленьких дітей», - зазначають у 93-й ОМБр.

Військові висловлюють щирі співчуття всім рідним загиблого бійця.

Як повідомлялося, 6 травня внаслідок прицільного обстрілу позицій Об’єднаних сил неподалік н.п. Новотроїцьке російськими окупаційними військами один військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкове поранення та доставлений до медзакладу, стан пораненого тяжкий.

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