Окупанти шість разів порушили «тишу», загинув український військовий

Із початку доби 6 травня на сході України зафіксували шість порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, за даними штабу, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти здійснили обстріли із мінометів 82-го калібру, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків російські загарбники відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку позицій українських військових поблизу н. п. Піщевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селища Новотошківське – стрілецьку зброю.

Неподалік Новотроїцького противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося”, - йдеться в повідомленні.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – тяжкий.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомляє про порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Як повідомляв Укрінформ,російські окупанти упродовж минулої доби 19 разів обстріляли позиції українських військових. Двоє бійців зазнали поранень.