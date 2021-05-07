Україна розповіла в ОБСЄ про обстріл окупантами лікарні у Красногорівці
Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.
"Припинення вогню є вкрай необхідним для людей, які проживають у районах, постраждалих від конфлікту. 4 травня російські збройні формування обстріляли центральну районну лікарню у Красногорівці. Вибухи пошкодили будівлю та залишили її без електропостачання", - розповів український дипломат.
Він поінформував, що пацієнтів, у тому числі тяжко хворих, які перебували на лікуванні з COVID-19, довелося евакуювати. "Такі випадки є абсолютно неприйнятними", - підкреслив очільник місії України в ОБСЄ.
У звязку з цим Цимбалюк закликав російську сторону забезпечити всеосяжне припинення вогню та сприяти прогресу на мирних переговорах.
Як повідомляв Укрінформ, 4 травня о 23:30, порушуючи усі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська вчинили обстріл Красногорівки на Донеччині. Внаслідок цього пошкоджена лікарня та сусідні будівлі, які залишились без світла, а також автомобіль швидкої допомоги. У цей час у лікарні проходили стаціонарне лікування 45 осіб. На щастя, ніхто не постраждав.
Правоохоронці кваліфікували цей обстріл як терористичний акт (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу).
Фото: ООС