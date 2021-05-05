Біля лікарні у Красногорівці сапери знайшли снаряд, який не розірвався

Біля лікарні у Красногорівці на Донеччині піротехніки вилучили для подальшого знешкодження вибухонебезпечний предмет, який не розірвався.

Як передає Укрінформ, про це 5 квітня повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«О 10:30 піротехнічний розрахунок Головного управління приступив до обстеження території КНП «Мар’їнська центральна районна лікарня» в м. Красногорівка. Обстежено територію площею 0,15 га. Під час робіт виявлено 1 вибухонебезпечний предмет, який було вилучено для подальшого знешкодження встановленим способом», - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі ГУ ДСНС області кореспонденту Укрінформу уточнили, що 5 травня піротехніки після нічного обстрілу окупантами лікарні знайшли біля її будівлі вибухонебезпечний предмет, який не розірвався. «Напевно, цей снаряд впав під час обстрілу, але не розірвався», - сказали в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупанти 4 травня о 23.30 обстріляли Красногорівку Донецької області. Була пошкоджена будівля лікарні, а також сусідні будівлі. Унаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Потерпілих немає.

В цьому медзакладі проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.

За інформацією відділу комунікації поліції Донецької області, подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Особовий склад ДСНС, який виконує завдання за призначенням у складі операції Об’єднаних сил, ліквідовує наслідки обстрілу російсько-окупаційними військами.

Фото: ДСНС