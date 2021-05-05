Обстріл окупантами лікарні у Красногорівці – рятувальники розповіли про пошкодження

У Красногорівці на Донеччині представники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу лікарні російськими окупантами.

Як передає Укрінформ, про це 5 травня повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Особовий склад ДСНС, який виконує завдання за призначенням у складі Операції об’єднаних сил, ліквідовує наслідки обстрілу російсько-окупаційними військами Мар’їнської центральної районної лікарні у Красногорівці», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі представники ДСНС проводять роботи з очищення від уламків пошкоджених конструкцій та відновлення віконних отворів триповерхового першого корпусу та двоповерхової господарчої споруди на території лікарні. Частина будівельних матеріалів надана з матеріального резерву області.

Як зазначає пресслужба штабу ООС у Фейсбуці, внаслідок обстрілу осколками було знищено 15 вікон першого корпусу лікарні, 15 вікон у двоповерховій господарчій будівлі на території лікарні та пошкоджено лінію електропередач, що живить будівлю першого корпусу.

Ліквідація наслідків обстрілу лікарні у Красногорівці / Фото: Операція об'єднаних сил

Як повідомляв Укрінформ, російські окупанти 4 травня о 23.30 обстріляли Красногорівку Донецької області. Була пошкоджена будівля лікарні, а також сусідні будівлі. Унаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Потерпілих немає.

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В цьому медзакладі проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію. Після обстрілу в пошкодженому корпусі лікарні відсутнє електропостачання.

За інформацією відділу комунікації поліції Донецької області, подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.