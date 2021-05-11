У РФ і окупованому Криму незаконно утримують 114 українців - представник омбудсмена

РФ станом на 1 травня переслідує з політичних мотивів 133 громадянини України, у тому числі 94 кримських татар.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив представник омбудсмена В’ячеслав Петльований, передає Укрінформ.

«За наявною інформацією, станом на 1 травня 2021 року Російська Федерація з політичних мотивів переслідує 133 громадян України (в тому числі 94 кримських татар)», - сказав посадовець.

За його словами, 114 цих громадян незаконно утримуються в місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, а 19 осіб, які проживають на Кримському півострові, наразі перебувають під адміннаглядом і обмежені у пересуванні.

«Ми проводимо моніторинг по кожній такій особі. Постійно на зв’язку з їхніми родичами (78 політв’язнів мають 209 неповнолітніх дітей), адвокатами, нашими консульськими працівниками. За кожним фактом незаконного затримання, засудження, порушень прав людини негайно повідомляємо міжнародні правозахисні організації», - зазначив Петльований.

Він також наголосив, що серед основних порушень процесуальних прав громадян країною-агресором РФ - незаконне утримання кримських татар в СІЗО та установах виконання покарань, які розташовані у тимчасово окупованому Криму і РФ, у нелюдських умовах, без меддопомоги, а в період пандемії – без засобів індивідуального захисту, що становить серйозну загрозу їхньому життю і здоров’ю.

Одним із основних порушень процесуальних прав він назвав незаконне етапування кримських татар до РФ усупереч нормам Четвертої Женевської конвенції, згідно з якою обвинувачені мають утримуватись в місцях ув’язнення в окупованій країні і там же відбувати покарання, а також посилення покарань, зокрема збільшення тюремних термінів.

Як повідомлялося, 6 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у РФ і на тимчасово окупованих територіях Криму і частин Донецької і Луганської областей незаконно утримуються 413 наших співгромадян.