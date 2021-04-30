Денісова вимагає від Москалькової забезпечити медобстеження 11 українських політв’язнів

Денісова вимагає від Москалькової забезпечити медобстеження 11 українських політв’язнів

Укрінформ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової забезпечити медичне обстеження для 11 незаконно утримуваних громадян України.

Як передає Укрінформ, про це Денісова поінформувала у Фейсбуці.

“У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України, а саме, забезпечити відповідні умови тримання, медичні обстеження та за їх результатами надати кваліфіковане лікування”, - розповіла Денісова.

За її словами, країна-агресор РФ продовжує застосовувати тортури щодо українців, які незаконно утримуються на її території.

Зокрема, як уточнила Денісова, політв’язень Теймур Абдуллаєв вже 334 дні перебуває у ШІЗО в нелюдських умовах – у камерному приміщенні висока вологість та антисанітарія. Після перенесеного COVID-19 Абдуллаєв скаржиться на ускладнення роботи серцево-судинної системи, а також на періодичні гіпертонічні кризи, поінформувала Денісова.

Читайте також: Викрадення українського десантника: Денісова готує звернення до Москалькової

“Муслім Алієв провів понад п'ять місяців у ШІЗО, зараз переведений в камеру з суворими умовами тримання. Крім того, в цих умовах тримання побачення дозволяються раз на пів року, а передачі та посилки він взагалі не може отримувати. Тімур Ібрагімов, інвалід третьої групи по зору, має суттєві проблеми з серцем, що супроводжується онімінням рук. Нещодавно лікар-окуліст діагностувала відшарування сітківки очей. Наразі будь-яке фахове лікування йому не надається”, - уточнила український омбудсман.

За інформацією Денісової, кримськотатарський активіст Фарход Базаров страждає на сечокам'яну хворобу, що супроводжується сильними болями, через що на кожному судовому засіданні доводиться викликати швидку допомогу, і будь-яка медична допомога в умовах СІЗО йому не надається.

Читайте також: Політв'язня Бессарабова у російській колонії змушують сплатити штраф - омбудсмен

“Також суттєві проблеми зі здоров’ям мають Зекір’я Муратов, Сервет Газієв, Енвер Омеров, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалієв. За час їхнього незаконного ув’язнення відповідної медичної допомоги жоден з них не отримував”, - уточнила Денісова.

Вона зазначила, що керівництво місць несвободи, де незаконно утримуються ці українці - кримські татари, цинічно та свідомо вчиняють дії, які прирівнюються до катувань та порушують їхні права на життя, на отримання меддопомоги, належні умови тримання та повагу до приватного і сімейного життя, які закріплені статтями 2, 3, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

Читайте також: Денісова звернулась до міжнародних організацій через знущання РФ з 29 кримських татар

Уповноважений ВРУ з прав людини також закликала міжнародну спільноту відреагувати на кожен ганебний факт порушення прав українських громадян, які незаконно утримуються на території РФ, та продовжувати тиск на країну-агресора для їх звільнення.

Як повідомлялося, Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова закликала російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову перевірити факти безпідставного затримання, подальшого незаконного утримання та застосування тортур до фрилансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-