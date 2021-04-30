Денісова вимагає від Москалькової забезпечити медобстеження 11 українських політв’язнів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової забезпечити медичне обстеження для 11 незаконно утримуваних громадян України.

Як передає Укрінформ, про це Денісова поінформувала у Фейсбуці.

“У невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України, а саме, забезпечити відповідні умови тримання, медичні обстеження та за їх результатами надати кваліфіковане лікування”, - розповіла Денісова.

За її словами, країна-агресор РФ продовжує застосовувати тортури щодо українців, які незаконно утримуються на її території.

Зокрема, як уточнила Денісова, політв’язень Теймур Абдуллаєв вже 334 дні перебуває у ШІЗО в нелюдських умовах – у камерному приміщенні висока вологість та антисанітарія. Після перенесеного COVID-19 Абдуллаєв скаржиться на ускладнення роботи серцево-судинної системи, а також на періодичні гіпертонічні кризи, поінформувала Денісова.

“Муслім Алієв провів понад п'ять місяців у ШІЗО, зараз переведений в камеру з суворими умовами тримання. Крім того, в цих умовах тримання побачення дозволяються раз на пів року, а передачі та посилки він взагалі не може отримувати. Тімур Ібрагімов, інвалід третьої групи по зору, має суттєві проблеми з серцем, що супроводжується онімінням рук. Нещодавно лікар-окуліст діагностувала відшарування сітківки очей. Наразі будь-яке фахове лікування йому не надається”, - уточнила український омбудсман.

За інформацією Денісової, кримськотатарський активіст Фарход Базаров страждає на сечокам'яну хворобу, що супроводжується сильними болями, через що на кожному судовому засіданні доводиться викликати швидку допомогу, і будь-яка медична допомога в умовах СІЗО йому не надається.

“Також суттєві проблеми зі здоров’ям мають Зекір’я Муратов, Сервет Газієв, Енвер Омеров, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалієв. За час їхнього незаконного ув’язнення відповідної медичної допомоги жоден з них не отримував”, - уточнила Денісова.

Вона зазначила, що керівництво місць несвободи, де незаконно утримуються ці українці - кримські татари, цинічно та свідомо вчиняють дії, які прирівнюються до катувань та порушують їхні права на життя, на отримання меддопомоги, належні умови тримання та повагу до приватного і сімейного життя, які закріплені статтями 2, 3, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктами 10 та 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН.

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Уповноважений ВРУ з прав людини також закликала міжнародну спільноту відреагувати на кожен ганебний факт порушення прав українських громадян, які незаконно утримуються на території РФ, та продовжувати тиск на країну-агресора для їх звільнення.

Як повідомлялося, Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова закликала російську уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову перевірити факти безпідставного затримання, подальшого незаконного утримання та застосування тортур до фрилансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.