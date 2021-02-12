Політв'язня Бессарабова у російській колонії змушують сплатити штраф - омбудсмен

На українського політв'язня Олексія Бессарабова у російській колонії здійснюється морально-психологічний тиск.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

"Керівництвом «ИК-1 УФСИН РФ по Ставропольському краю» здійснюється морально-психологічний тиск на українського політв'язня Олексія Бессарабова", - зазначила вона.

За словами рідних Бессарабова, його змушують виплатити незаконно присуджений штраф у розмірі 300 тис. рублів за рахунок державної матеріальної допомоги, яка надається Україною, або шляхом виконання примусових робіт. "Після відмови Олексія це робити, шантаж та погрози щодо видворення його в ШІЗО з боку адміністрації колонії посилилися", - вказує Денісова.

Омбудсман зауважила, що такі дії порушують статтю 4 Європейської конвенції з прав людини, статті 30, 31 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

Окрім того, Бессарабов з моменту незаконного арешту і до сьогодні перебуває у нелюдських умовах, що принижують його гідність, наголосила Денісова.

У зв'язку з цим Омбудсман звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вивчити обставини, через які на Бессарабова здійснюється морально-психологічний тиск, і відновити його право на утримання в належних умовах.

Як повідомляв Укрінформ, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, їх безпідставно обвинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (КК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст . 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а).

Бессарабова засуджено російським судом до 14 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 300 тис. руб.

На думку правозахисного центру «Меморіал», обставини справи дозволяють вважати, що вона сфабрикована і політично мотивована.