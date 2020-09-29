Політв'язень Бессарабов не може сплатити призначений судом штраф - адвокат

У родині політв'язня Олексія Бессарабова немає можливості сплатити призначений йому судом штраф у розмірі 300 тисяч рублів (більше ніж 107 тисяч гривень).

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Кримську солідарність, про це розповів адвокат Сергій Легостов, який відвідав Бессарабова в колонії в селі Кочубеївське Ставропольського краю.

«З Бессарабова Олексія, за постановою суду, ставиться питання про стягнення штрафу в розмірі 300 000 рублів. Але у родини політв'язня немає коштів для сплати», - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Легостов, у Бессарабова мати-пенсіонерка, а малолітня дитина хвора з народження і потребує постійного лікування.

За словами адвоката, його підзахисний також передав подяку за надану йому допомогу Генконсульству України в Ростові-на-Дону і МЗС. Він сподівається, що держава вживе відповідних заходів для його повернення і звільнення з неволі.

«Сподівається на обмін і на швидкі дії посадових осіб України щодо переговорів в обмінних процесах», - сказав Легостов.

Як повідомляв Укрінформ, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, їх безпідставно обвинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (КК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст . 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а).

Бессарабова засуджено російським судом до 14 років колонії суворого режиму і штрафу в розмірі 300 тис. руб.

На думку правозахисного центру «Меморіал», обставини справи дозволяють вважати, що вона сфабрикована і політично мотивована.