“Справа українських диверсантів”: Бессарабова етапували до РФ, у Дудки погіршилося здоров'я

Севастопольця Олексія Бессарабова, засудженого в окупованому Криму у “справі українських диверсантів” етапували в колонію Ставропольського краю Росії.

У раніше етапованого іншого фігуранта цієї самої "справи" Володимира Дудки погіршилося здоров'я.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Засудженого в Криму у “справі українських диверсантів” Олексія Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю (РФ), де він відбуватиме незаконне покарання", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають також, що ще один засуджений у цій “справі” Володимир Дудка швидше за все етапований у колонію №11 Ставропольського краю.

За словами сина Дудки Іллі Кавернікова, його батько тиждень тому знаходився на етапі в СІЗО міста П'ятигорська, куди він був доставлений зі слідчого ізолятора Мінеральних Вод. Ще раніше він якийсь час знаходився в СІЗО Арваміра.

Ілля також повідомив Кримській правозахисній групі, що за час етапу у його батька значно погіршився стан здоров'я.

“У нього підвищився тиск - 100 на 170. Загострилися через холод і постійні переміщення у вагонзаках і автозаках хронічні хвороби, які проявилися після арешту. На етапі в П'ятигорськ батько разом з іншими ув'язненими більше трьох годин мерз в автозаку, потім ще шість годин його тримали «в карантині», де теж холодно, чекали, поки їх розподілять по камерах. А при його захворюваннях холод протипоказаний. Коли розподілили по камерах, довгий час не видавали постільну білизну. У СІЗО П'ятигорська він пробув загалом три тижні”, - розповів син Дудки.

Він також пояснив, що поки що не знає, чи прибув його батько в одну з колоній Ставропольського краю.

Як повідомлялося, в квітні 2019 року “Севастопольський міський суд” засудив Дудку і Бессарабова до 14 років ув'язнення. Суд також призначив кожному штраф: Дудці - у розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову - в розмірі 300 тисяч рублів. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту та залишив у силі вироки Дудці і Бессарабову.

Як заявляла Кримська правозахисна група, так звана “справа українських диверсантів” є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані в Криму українці у справі “українських диверсантів” позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в'язнями.

Фото: Krym.org (RFE/RL)