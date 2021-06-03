Провладний білоруський канал опублікував «зізнання» Протасевича

Заарештований у Мінську опозиційний журналіст Роман Протасевич, нібито, визнає «провину» у публікації закликів до протестів після президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє провладний білоруський телеканал ОНТ у Телеграмі.

На початку Протасевич, який досі перебуває під арештом, сказав, що нібито, добровільно погодився на це «інтерв’ю». Серед іншого провладний телеканал виклав запис, на якому опозиціонер «визнав провину» за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі.

«Я відразу визнав за 342 ст. КК Республіки Білорусь (організація несанкціонованих акцій - ред.). Заклики, які я опублікував, посприяли тому, що на вулицях почалися заворушення та Мінськ три дні жив у стані хаосу», - говорить Протасевич на відеозапису.

Ще одна «цитата», оприлюднена телеканалом «пояснює», чому Протасевич не почистив дані на своєму телефоні.

«Я не почистив дані на телефоні, тому що було не до цього, була паніка. Було відчуття, що я «приземлявся» на ешафот і я розумів, що доведеться відповідати за те, що я зробив», - нібито, зізнався він під час «інтерв’ю».

В іншій частині «зізнання» Протасевич, нібито, визнав, що був учасником підготовки «замаху» на Лукашенка.

«Протасевич про змову і замах на Президента, що планувався: Я мав бути сполучною ланкою між змовниками і штабом Тихановскої», - таке повідомлення оприлюднив телеканал.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного у Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», колишній редактор також визнаного у Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх було затримано.

ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

Згодом Протасевич заявив, що переконаний, що його підставили, і він підозрює в цьому людину, з якою мав особистий конфлікт. Опозиціонер пояснив, що нікому не повідомляв про свою поїздку, маршрут і дату вильоту, але «написав у робочий чат за 40 хвилин до вильоту, куди і як я буду летіти. Там була і ця людина... Одна з перших речей, про яку я подумав, - реально мене просто підставили! Я ніде це не говорив, а як тільки я це сказав, одразу опинився в Мінську. Ось одразу», - сказав Протасевич.