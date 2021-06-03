Захоплення літака Ryanair і затримання Протасевича – Рада засудила дії режиму Лукашенка

Верховна Рада затвердила заяву із засудженням протиправних дій влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки літака компанії Ryanair та закликала білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів.

Відповідну постанову №5597 "Про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську" підтримали 280 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі", - наголошується у тексті заяви.

Верховна Рада також закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань.

У заяві вказується, що Верховна Рада підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США, у тому числі щодо припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.

Український парламент також повністю підтримує дії уряду, який з метою забезпечення безпеки цивільної авіації та суспільства одним з перших серед європейських держав запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року та посилив «повітряні санкції» щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року.

У ВР наголошують, що Міжнародна організація цивільної авіації повинна невідкладно провести розслідування цього неприйнятного примусового акта посадки пасажирського літака білоруською владою, з відповідними наслідками для тих, хто його вчинив.

Голові Верховної Ради доручається забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви Організації Об’єднаних Націй, Європейській комісії, Європейському парламенту, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, національним урядам і парламентам держав світу.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де знаходиться Протасевич і в якому статусі.

Правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.