У ТКГ відреагували на дозвіл Лукашенка бойовикам «ЛНР» допитати Протасевича

Після дозволу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка бойовикам так званої «ЛНР» доступу до затриманого блогера Романа Протасевича з метою слідчого експерименту Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці написав представник окремих районів Донецької області України в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

«Заява Лукашенка про те, що він запропонував Путіну, щоб «слідчі» з ОРЛО приїхали в Білорусь і допитали викраденого КДБ-ФСБ головного редактора Nexta Романа Протасевича, можна розглядати як де-факто визнання режимом Лукашенка маріонеткових «республік»... Після цієї заяви Мінськ уже відкрито перестав бути нейтральним», - написав Гармаш.

Він зазначив, що після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну.

«Білоруський узурпатор «забув», що територія ОРДЛО є територією України? І це в Мінську - місті, в якому підписувалися так звані «Мінські угоди», які закріплюють цей постулат як основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі», - акцентував Гармаш.

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На його думку, це, безумовно, продуманий і демонстративний крок Лукашенка, причому показово, що запрошення маріонетковим «слідчим республік» він відправив через справжню другу сторону конфлікту - президента Росії.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада заарештувала Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу, вдавшись до примусової посадки літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, з ними на борту.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.