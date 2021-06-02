У МЗС Польщі не виключають нових провокацій від Лукашенка
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на радіо "Siódma9".
“На цих двох ситуаціях з літаками (Афіни-Вільнюс та Санкт-Петербург-Варшава – ред.), найімовірніше, дії Лукашенка не скінчаться. Подібних провокацій можна чекати і в майбутньому. Це спосіб дій авторитарних країн та їхніх спецслужб”, - заявив Пшидач.
За його словами, такими діями ці країни хочуть залякати суспільство, аби показати, до чого може привести опозиційна діяльність.
Польський дипломат також нагадав, що наближаються парламентські вибори в Росії, тож Кремль прагне усунути від участі в них політичних опонентів.
“Історія нас навчила, що в Росії у передвиборчий період відбувається зміна інтерпретації історії, що викликає напругу. Влада у Кремлі намагається загострювати риторику”, - зазначив заступник міністра.
Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом імовірності скоєння теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.
А 31 травня російські спецслужби затримали колишнього виконавчого директора організації "Открытая Россия" Андрія Пивоварова, якого зняли з борту літака сполученням Санкт-Петербург-Варшава. Розслідуванням інциденту займається Управління цивільної авіації Польщі.