У МЗС Польщі не виключають нових провокацій від Лукашенка

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач вважає, що з боку Білорусі та РФ слід очікувати чергових провокацій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на радіо "Siódma9".

“На цих двох ситуаціях з літаками (Афіни-Вільнюс та Санкт-Петербург-Варшава – ред.), найімовірніше, дії Лукашенка не скінчаться. Подібних провокацій можна чекати і в майбутньому. Це спосіб дій авторитарних країн та їхніх спецслужб”, - заявив Пшидач.

За його словами, такими діями ці країни хочуть залякати суспільство, аби показати, до чого може привести опозиційна діяльність.

Польський дипломат також нагадав, що наближаються парламентські вибори в Росії, тож Кремль прагне усунути від участі в них політичних опонентів.

“Історія нас навчила, що в Росії у передвиборчий період відбувається зміна інтерпретації історії, що викликає напругу. Влада у Кремлі намагається загострювати риторику”, - зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом імовірності скоєння теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

А 31 травня російські спецслужби затримали колишнього виконавчого директора організації "Открытая Россия" Андрія Пивоварова, якого зняли з борту літака сполученням Санкт-Петербург-Варшава. Розслідуванням інциденту займається Управління цивільної авіації Польщі.