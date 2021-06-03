Білоруський держканал показав фільм зі «свідченнями» Протасевича

Білоруський державний телеканал ОНТ показав фільм про екстрену посадку в Мінську літака Ryanair з опозиційним блогером Романом Протасевичем на борту.

Головні тези з «розслідування» опублікував в Телеграм-каналі ТUT.by, передає Укрінформ.

55-хвилинне розслідування телеканал ОНТ опублікував на своєму YouTube-каналі.

Як пише ТUT.by, автори фільму переконані в тому, що посадка літака була запланованою провокацією. На це, на їхню думку, вказує той факт, що повідомлення про затримання Протасевича з'явилися в соціальних мережах в той момент, коли він ще тільки стояв у черзі на паспортний контроль, а спецслужби Білорусі не знали, що він перебував на борту судна, яке приземлилося.

Також наголошується, що Протасевич нікому не повідомляв про свою поїздку, маршрут і дату вильоту, але у нього з кимось був конфлікт (ім'я він не називає). «У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною, досить напружений ... Я написав у робочий чат за 40 хвилин до вильоту, куди і як я буду летіти. Там була і ця людина. І трапляється така ситуація ... Одна з перших речей, про яку я подумав, - реально мене просто підставили! Я ніде це не говорив, а як тільки я це сказав, одразу опинився в Мінську. Ось одразу», - каже Протасевич.

Також затриманий повідомив, що не знає, хто зробив фотографію в автобусі, який віз пасажирів від літака до будівлі аеровокзалу.

Протасевич розповів, що після приземлення літака в Мінську він намагався не контактувати зі своєю дівчиною Софією Сапегою: «Думали, як мінімум минеться для неї. Тому з нею не контактував».

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де знаходиться Протасевич і в якому статусі.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.