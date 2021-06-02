Росія гібридними методами вже фактично анексувала Білорусь – Стефанішина

Росія гібридними методами вже фактично анексувала Білорусь – Стефанішина

Укрінформ
Російська Федерація фактично анексувала Білорусь гібридними методами на кшталт тих, що їх Москва використовувала у 2014 році з українським Кримом.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Бухаресті під час безпекового форуму Atlantic-Black Sea Security Forum-2021, організованого Інститутом Аспена в Румунії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо, що фактично Білорусь вже анексована Росією шляхом гібридних методів, як це було вчинено з українським Кримом», - сказала урядовець.

Відповідаючи на запитання щодо реакції світу на примусову посадку у Мінську літака компанії Ryanair, Стефанішина зазначила, що такими мілітаристськими гібридними методами Росія фактично взяла Білорусь під контроль.

Урядовець наголосила, що у 2014 році окупація Криму підвищила рейтинги Путіна в Росії, і згідно з опитуванням «Левада-Центру», відтоді вони не зросли.

Тому, за словами віцепрем’єр-міністера, «взяття Білорусі під контроль однозначно підвищить його (Путіна – ред.) рейтинги».

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На думку Стефанішиної, щонайменше до осінніх виборів у російську Держдуму можливі подібні випадки порушення міжнародних правил та стандартів, як посадка літака в Мінську, які президент РФ використовуватиме для підвищення свого рейтингу.

«Нам не слід відокремлювати цей випадок від контексту, адже він був порушенням міжнародних правил, правил авіаційної безпеки, що фактично є непорушними… Це лише засвідчує, що Росія та її сателіти не зважають на жодні правила, які діють за межами кордонів РФ», - заявила вона.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, під приводом імовірності скоєння теракту на борту. Після посадки літака були заарештовані активіст та опозиційний журналіст, у минулому головний редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

У ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair та вимагають звільнити Протасевича.

Водночас ряд світових політиків закликав разом із введенням санкцій проти Білорусі посилити санкції проти Росії через її потенційну причетність до захоплення літака Ryanair.

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