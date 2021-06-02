Російсько-білоруські навчання: Данілов обговорив загострення з радником президента Литви

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов та головний радник Президента Литви з питань національної безпеки Даріус Кулєшюс обговорили загострення на українсько-білоруському кордоні напередодні військових навчань РФ та Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РНБО.

31 травня - 1 червня Данілов перебував з робочим візитом у Литовській Республіці.

Під час зустрічі Данілов і Кулєшюс обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в регіоні, зокрема в контексті загострення небезпеки на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань Росії та Білорусі «Запад-2021», а також нещодавнього захоплення літака Ryanair у Мінську.

За словами Данілова, з часу попередньої зустрічі очільників безпекових відомств у рамках Люблінського трикутника у березні ситуація в регіоні значно загострилася.

«Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу», - сказав секретар РНБО і додав, що захоплення літака Ryanair у Білорусі «має всі ознаки операції російських спецслужб».

«Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі», - наголосив Данілов.

За її словами, Україна та її балтійські партнери мають «допомогти становленню демократичної Білорусі».

На переконання секретаря РНБО, зміни в поточній ситуації залежатимуть від спільних дій зі стратегічними партнерами та від того, «наскільки ми будемо сильними».

Данілов заявив, що Україна – це форпост і захист усієї Європи, та наголосив на важливості єдності у спротиві російській гібридній агресії.

Також він наголосив на важливості реалізації євроатлантичних прагнень України, що є одним із основних стратегічних завдань, яке ставить Президент України Володимир Зеленський.

«Курс на вступ до НАТО є нормою нашої Конституції, і ми маємо робити все можливе, щоб пришвидшити досягнення стандартів Альянсу», - підкреслив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що незабаром в Україні буде утворений новий рід військ – кібервійська.

«Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», - сказав він.

Данілов додав, що актуальною у цьому напрямі є активізація співпраці в рамках кіберцентру в Каунасі.

Кулєшюс висловився за необхідність посилення «узгодженої позиції наших країн щодо підтримки України». Зокрема він наголосив, що нещодавній візит Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди до України «був дуже плідним».

Головний радник Президента Литви заявив, що оцінка Литвою безпекової ситуації в регіоні «збігається з позицією української сторони». На його думку, Росія продовжує демонструвати силу, а Білорусь стає для РФ своєрідним полігоном.

Кулєшюс підтримав пропозицію щодо посилення співпраці у сфері кібербезпеки між двома країнами, а також запевнив у незмінності підтримки України на її шляху до інтеграції в НАТО та ЄС.

Також Данілов провів зустріч з міністром національної оборони Литовської Республіки Арвідасом Анушаускасом. Вони обговорили питання двостороннього безпекового співробітництва.

Секретар РНБО висловив подяку литовській стороні за надану допомогу, зокрема в реабілітації та лікування українських бійців, поранених на сході України.

«Ми дуже цінуємо допомогу, яка йде від серця й душі», - наголосив Данілов.

Сторони відзначили, що за останні роки практична співпраця між Україною та Литвою значно поглибилася, зокрема в питаннях обміну досвідом з українськими військовими та їхньої участі у спільних з НАТО військових навчаннях.

За словами Анушаукаса, Литва планує надати Україні додаткову допомогу на потреби української армії.

За словами Данілова, Україна зацікавлена у проведенні спільних з НАТО навчань «у максимальній кількості».

Секретар РНБО підкреслив важливість посилення практичної співпраці у сфері кібербезпеки. Він заявив, що Україна буде «максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів» з огляду на рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави та зміщення протистояння з конвенційного в кібернетичне поле.

Міністр оборони Литви наголосив, що внесок України у забезпечення безпеки регіону є цінним, і важливою є «мобілізація міжнародної підтримки України».

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО і Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) провели засідання Національного кластера з кібербезпеки, присвячене питанням захисту критичної інфраструктури.

Фото: www.rnbo.gov.ua