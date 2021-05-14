Україна попросила у США дані про понад 60 підсанкційних там українців - Данілов

Україна офіційно звернулась до влади США з проханням надати повну інформацію щодо 61 українського громадянина, що перебувають під американськими санкціями.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони під головуванням Президента Володимира Зеленського.

За його словами, після отримання вичерпних даних українські правоохоронці ухвалюватимуть рішення про можливість притягнення їх до відповідальності на території України.

“Ми проговорили питання, що стосуються санкцій, які запроваджують наші партнери, санкцій, які проводять відносно громадян України Сполучені Штати. Ми до них звернулись з офіційними документами, щоб вони нам по кожному громадянину України дали вичерпні відповіді - коли, на підставі чого були введені ті чи інші санкції - для реагування тут на території України по відношенню до цих осіб», - сказав Данілов.

За його словами, «на сьогоднішній день нам достеменно відомо про 61 громадянина України, проти якого Сполучені Штати ввели санкції”.

Секретар РНБО також запевнив, що Україна звертатиметься з аналогічними запитами і до європейських партнерів, адже до сьогодні Українська держава цими питаннями не займалась та не цікавилась, з яких причин запроваджувались санкції проти українських громадян.

Відповідаючи на запитання щодо дій стосовно народного депутата Олександра Дубінського, проти якого США запровадила санкції ще у січні, Данілов наголосив: “Ми маємо отримати офіційні документи, маємо отримати офіційне підтвердження через офіційне спілкування. Те, що проти Дубінського є санкції і проти інших осіб, ми це знаємо з вами із засобів масової інформації. Для того, щоб проводити ті чи інші дії, нам треба офіційне листування”.

Данілов також поінформував, що загалом під час засідання РНБО 14 травня було розглянуто вісім питань, серед яких: внесення пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням нацбезпеки і оборони України, запровадження заходів із забезпечення інформаційної безпеки країни, ухвалення Стратегії кібербезпеки, питання щодо першочергових заходів гарантування біологічної безпеки і захисту.

Під час засідання від РНБО також були призначені три члени в комісію з виборів до Бюро економічної безпеки України, а також розглянуті питання запровадження санкцій.

Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 14 травня також затвердила Стратегію кібербезпеки України на 2021-2025 роки та ухвалила рішення про створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Мультиплекс МХ-7.

Крім того, РНБО застосувала персональні санкції до 557 «злодіїв у законі» та 111 кримінальних авторитетів.

Також Президент України доручив провести аудит елітних земельних ділянок у Конча-Заспі та Пущі-Водиці та перевірити осіб, котрі проживають там на державних дачах.