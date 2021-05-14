Україна запровадила санкції проти 557 «злодіїв у законі» - Зеленський

Україна застосувала персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі».

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні за результатами засідання РНБО, передає кореспондент Укрінформу.

«Після ухвалення закону про «ворів у законі», стратегії боротьби з організованою злочинністю та 9 місяців роботи застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі, відомих у світі», - зазначив Президент.

За його словами, більшість із них знаходяться зараз не в Україні, а кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась удвічі – з 34 до 17 осіб.

«Сьогодні ми зробили все, аби ця цифра дорівнювала нулю», - запевнив він.

Зеленський пояснив, що до підсанкційних осіб застосовано такі обмежувальні заходи, як: блокування активів, заборона на в’їзд в Україну, відмова в наданні або скасування віз, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова на продовження строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення.

«Одним словом, тим, хто сьогодні не в Україні, нема чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, нема чого тут затримуватися», - сказав він.

Разом з тим Президент поінформував, що Україна також застосувала санкції проти лідерів злочинних угруповань, так званих кримінальних авторитетів.

«Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це – кримінальні авторитети, до яких сьогодні застосовано такий самий пакет санкцій», - підкреслив глава держави.