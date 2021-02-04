В Україні вперше повідомили про підозру «злодію в законі»

Правоохоронці повідомили про підозру «вору в законі» на прізвисько «Гіга Озургетський» та двом «смотрящим» щодо поширення злочинного впливу, організації та участі у злочинному зібранні, їм за такі дії може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Як передає Укрінформ, про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

“За даним слідства, 28-річний громадянин Грузії був «коронований» у Греції у 2013 році. У березі 2020 року «вора в законі» на прізвисько «Гіга Озургетський» засудили до 7,5 років позбавлення волі за замах на вбивство. Відбуваючи покарання у Новгород-Сіверській виправній колонії №31 та маючи авторитет у кримінальному світі, він встановив і поширив свій злочинний вплив на території установи через довірених осіб, призначав так званих “смотрящих”. Крім того, вирішував конфлікти та спірні ситуації, які виникали між представниками криміналітету”, - йдеться у повідомленні.

Так, «злодієм у законі» з-поміж засуджених було призначено двох «смотрящих», які відповідали за надходження та розподіл матеріальних благ та коштів на потреби засуджених.

За інформацією поліції, останніх було засуджено до довічного позбавлення волі за скоєння вбивств, викрадень, вимагань та розбоїв.

“Надалі між ними виник конфлікт. Аби його вирішити, після отримання згоди «вора в законі» «Гіги Озургетського», організували злочинне зібрання («сходку»). 15 січня 2021 року на території установи відбулося зібрання за участю підозрюваних та ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному зі «смотрящих» за його поведінку. За результатами злочинного зібрання «Гіга Озургетський», підкреслюючи свій статус «вора в законі», залишив за довіреною особою його статус та гарантував присутнім, що він, як і всі, буде дотримуватися злодійських традицій. Також закликав усіх присутніх звертатися до нього як до «вора в законі» у випадку виникнення спірних питань та конфліктів”, - зазначили у поліції.

Але завдяки кропіткій роботі оперативників та слідчих центрального апарату Нацполіції, співробітників поліції ГУНП в Чернігівській області, Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту та Офісу генпрокурора вдалося зібрати докази причетності криміналітету до протиправної діяльності.

“У четвер, 4 лютого, 28-річному «вору в законі» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 255 – 1 (поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі «вора в законі») та ч. 1 ст. 255 - 2 (участь у проведенні злочинного зібрання (сходки) представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Його довіреним особам – 36-річному та 46-річниму «смотрящим» було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України”, - поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, вСумській області набув чинності перший обвинувальний акт щодо чоловіка, засудженого за нововведеною законом про “ворів у законі” статтею 255-3 ККУ.

4 червня минулого року Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (№2513).