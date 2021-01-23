З України видворили «злодія в законі» «Зюзю»

З України видворили «злодія в законі» «Зюзю»

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Укрінформ
З України видворили 39-річного «злодія в законі» на прізвисько «Зюзя».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Національної поліції.

За даними оперативників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, 39-річний «авторитет» прибув до Києва, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових «потоків», отриманих від скоєння майнових злочинів.

Поліцейські з’ясували, що іноземець потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

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Оперативники встановили місце перебування «злодія в законі» та провели заходи для його затримання. Іноземця доставили до Державної міграційної служби України.

22 січня 39-річного громадянина іншої держави примусово видворено за межі України із забороною в’їзду на 3 роки.

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