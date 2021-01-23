З України видворили «злодія в законі» «Зюзю»

З України видворили 39-річного «злодія в законі» на прізвисько «Зюзя».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Національної поліції.

За даними оперативників Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, 39-річний «авторитет» прибув до Києва, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових «потоків», отриманих від скоєння майнових злочинів.

Поліцейські з’ясували, що іноземець потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Оперативники встановили місце перебування «злодія в законі» та провели заходи для його затримання. Іноземця доставили до Державної міграційної служби України.

22 січня 39-річного громадянина іншої держави примусово видворено за межі України із забороною в’їзду на 3 роки.