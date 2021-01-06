У запорізькому супермаркеті горе-злодій вчинив стрілянину

У Запоріжжі патрульні затримали чоловіка, який вчинив крадіжку в супермаркеті та стріляв у охоронця.

Про це Патрульна поліція Запорізької області повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Вчора близько 20 години патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі проспекту Металургів невідомий чоловік намагається втекти від охоронця супермаркету та стріляє з пістолета… Інспектори з'ясували що напередодні чоловік вчинив крадіжку гігієнічних засобів із супермаркету”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крадіжку помітив охоронець магазину та намагався затримати його. Зловмисник почав втікати та вистрілив в охоронця.

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31-річного громадянина поліцейські затримали у громадському транспорті. На місці працювало шість екіпажів поліції.