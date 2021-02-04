Закон про «злодіїв у законі» в дії: на Сумщині винесли перший вирок

У Сумській області суд ухвалив перший обвинувальний вирок за новою статтею Кримінального кодексу, запровадженою так званим законом про “злодіїв у законі”.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"2 лютого Ковпаківський районний суд м. Суми ухвалив відносно 65-річного сумчанина обвинувальний вирок у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-3 Кримінального кодексу України (звернення за застосуванням злочинного впливу)", - йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що у липні минулого року чоловік звернувся до місцевого кримінального «авторитета», достеменно знаючи, що той має значний вплив у кримінальному середовищі, координує протиправну діяльність у регіоні, розподіляє отримані злочинним шляхом кошти. «Авторитет» від його імені вимагав у мешканки Сум повернення неіснуючого боргу, погрожуючи фізичною розправою.

Суд призначив сумчанину покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки без конфіскації майна. Зважаючи на те, що засуджений повністю визнав провину, раніше не був судимий та досягнув пенсійного віку, його звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Як повідомлялося, 4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".