Стратегія кібербезпеки і потужний телесигнал: РНБО ухвалила «цифрові» рішення

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 14 травня затвердила Стратегію кібербезпеки України на 2021-2025 роки, а також ухвалила рішення про створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Мультиплекс МХ-7.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу за підсумками засідання РНБО під головуванням Президента Володимира Зеленського.

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“Сьогодні два важливих рішення було прийнято, які стосуються нашої діяльності. Це - Стратегія кібербезпеки нашої країни, і тепер у нас є офіційний документ, який нам дозволяє і фінансувати, і здійснювати заходи в цьому напрямку, і покращувати ту ситуацію, в якій ми знаходимось. І другий важливий крок - це рішення про створення і виділення фінансування для побудови Мультиплексу МХ7, який дозволить нам більш якісніше комунікувати з українцями і покращить сигнал”, - зазначив Федоров, додавши що Стратегія кібербезпеки є якісним та актуальним документом.

Крім того, Федоров нагадав, що нині в Україні склалася ситуація, коли мешканці прикордонних областей не мають змоги безкоштовно дивитись українські телеканали. Адже минулого року відбулося кодування супутникового телебачення, а єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну. Мешканці прикордонних областей наразі позбавлені цього сигналу, а для того, аби продовжити дивитись українські телеканали, їм необхідно купувати новий тюнер та оформлювати підписку з провайдером.

Тож рішення про створення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Мультиплекс МХ-7 вирішить згадані проблеми, наголосив міністр.

Як повідомлялось, 26 лютого голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь заявив, до кінця 2021 року в Україні планують створити загальнонаціональну цифрову багатоканальну телемережу МХ-7. Завдяки новій телемережі МХ-7 українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.

4 березня робоча група при Національному координаційному центрі кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони схвалила проєкт Стратегії кібербезпеки України на 2021–2025 роки.