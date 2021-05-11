Зеленський анонсував відкриття університету, де готуватимуть спеціалістів з безпеки

Президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.

Про це він заявив в інтерв’ю низці телеканалів у рамках форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо відкривати новий потужний університет, презентація його практично готова. Університет, у якому будуть саме такі професії, пов’язані з безпекою держави, з безпекою людей. Кібербезпека – один із найголовніших факультетів цього університету», - зазначив Зеленський.

Водночас він пояснив, що в університеті готуватимуть спеціалістів не тільки з безпеки у цифровому просторі, а також, за його словами, «безпеки у тих напрямках, які ми зараз відчуваємо, що ми були слабкі, – це COVID-19 тощо».

Глава держави розповів, що в університет відбиратимуть «найкращих дітей», яким даватимуть «дуже високі стипендії» і яким забезпечуватимуть ефективний простір для навчання.

«Там будуть побудовані сучасні лабораторії, кіберцентри, біохімічні центри, вони (студенти - ред.) одразу отримуватимуть знання, теорію і практику», - додав Президент.

Крім того, він зауважив, що до нового університету буде «потужний відбір викладачів» передусім українців, але не тільки, також залучатимуться закордонні спеціалісти.

«Цей університет готуватиме професійних людей, напрямок яких – безпека нашої країни, які після цього університету повинні будуть працювати на державу», - підкреслив Зеленський.