Президент Володимир Зеленський відкрив "Кіберцентр UA30", фахівці якого мають запобігати віртуальним атаками на українські об'єкти.

Про це він заявив під час презентації центру, яка велася наживо на сторінці Офісу глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Вважаю, що в цілому це - вітрина того, що Україна дійсно змінюється і не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це - перший центр в Україні. Нормальний перший початок, прекрасний центр, головне, щоб люди, які знаходяться в "червоній команді" (у Кіберцентрі - ред.), працювали на державу Україна", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що відкриття центру є початком і далі процес продовжуватиметься.

Президент нагадав, що незабаром має відбуватися презентація університету, який готуватиме фахівців для сфери безпеки, у тому числі й кібербезпеки.

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Глава держави переконаний, що Україна повинна "ростити професіоналів" і "пропонувати їм тут реальну роботу, а вони нам запропонують безпечне життя".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 травня анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.