Зеленський відкрив Кіберцентр UA30
Про це він заявив під час презентації центру, яка велася наживо на сторінці Офісу глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Вважаю, що в цілому це - вітрина того, що Україна дійсно змінюється і не просто на словах, що у нас відкриваються такі центри. Це - перший центр в Україні. Нормальний перший початок, прекрасний центр, головне, щоб люди, які знаходяться в "червоній команді" (у Кіберцентрі - ред.), працювали на державу Україна", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що відкриття центру є початком і далі процес продовжуватиметься.
Президент нагадав, що незабаром має відбуватися презентація університету, який готуватиме фахівців для сфери безпеки, у тому числі й кібербезпеки.
Глава держави переконаний, що Україна повинна "ростити професіоналів" і "пропонувати їм тут реальну роботу, а вони нам запропонують безпечне життя".
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 травня анонсував відкриття в Україні нового університету з підготовки спеціалістів у сфері безпеки.