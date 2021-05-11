Україна хоче приєднатися до ініціативи Байдена Cyber Flag — що це таке

Україна планує долучитися до ініціативи США щодо впровадження колективного захисту держав у кіберпросторі «Кіберпрапор» (Cyber Flag).

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець під час виступу на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У контексті розвитку сектору безпеки й оборони України ми плануємо долучитись до ініціативи США, яка стосується впровадження колективного захисту держав у кіберпросторі під назвою Cyber Flag («Кіберпрапор»). Зазначена ініціатива оголошена нещодавно президентом США Джо Байденом у відповідь на шкідливу діяльність Росії та втручання у внутрішні справи США», — сказав він.

Мащовець розповів, що зазначена ініціатива має на меті вдосконалення можливостей США і союзників з виявлення, синхронізації та спільного реагування на ворожі дії у кіберпросторі.

«Ми вважаємо, що залучення України до такої діяльності суттєво підвищило б захист України у кіберпросторі й дозволило б робити вагомий внесок у міжнародну безпеку», — підкреслив заступник очільника ОП.

Як повідомлялося, «Кіберпрапор 21-1» (Cyber Flag) — проєкт створення системи колективної безпеки у кіберпросторі. Ініціатива створення системи колективної системи «Кіберпрапор 21-1» належить США, у квітні її озвучив президент країни Джозеф Байден.

До проєкту станом на квітень залучаються США, Велика Британія, Франція, Данія та Естонія. Крім того, до нього залучено Центр Джорджа Маршалла у Гарміші, в Німеччині.