Центр кібербезпеки вже розпочав роботу - Зеленський

Центр кібербезпеки уже запрацював у робочому форматі, за тиждень-два планується його офіційне відкриття.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю низці телеканалів у рамках форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вирішили зробити Центр кібербезпеки, не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав, він працює вже в робочому форматі», - сказав глава держави.

За його словами, офіційно такий Центр буде відкрито «за тиждень-два».

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Президент підкреслив, що Центр кібербезпеки створювався паралельно з Центром протидії дезінформації.

«Кібербезпека – це одна з потужних загроз для України, і я … на сьогодні не знаю, що страшніше – зброя чи кібератаки», - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 2 квітня призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації створено рішенням РНБО від 11 березня, яке було введене в дію указом Президента від 19 березня.